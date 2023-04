PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Bewohner vertreibt Einbrecherduo +++ Einbrecher steigen ein +++ Sprayer verunstalten Turnhalle +++ Fahrzeug unter Drogeneinfluss gefahren +++ Kleinere Brände in Steinbach

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Bewohner vertreibt Einbrecherduo, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Am Seeberg, Mittwoch, 12.04.2023, 03:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch ist es einem Hausbewohner in Bad Homburg-Gonzenheim gelungen ein Einbrecherduo in die Flucht zu schlagen. Gegen 03:30 Uhr vernahm der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Seeberg" verdächtige Geräusche aus Richtung einer an das Haus angrenzenden Garage und sah nach dem Rechten. Dort stieß er auf zwei unbekannte Männer die sich just in dem Moment an der verschlossenen Tür der Garage zu schaffen machten. Aufgrund des plötzlichen Erscheinens des Geschädigten nahmen die beiden die Beine in die Hand und flüchteten in Richtung der Grenzstraße. Die beiden männlichen Einbrecher werden beschrieben als etwa 20-30 Jahre alt und von schlanker beziehungsweise sportlicher Statur. Sie sollen dunkle Kleidung getragen und die Kapuzen ihrer Oberbekleidung tief ins Gesicht gezogen haben.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Einbrecher steigen ein, Glashütten-Schloßborn, Am Höhenstrauch, Montag, 10.04.2023, 15:00 Uhr bis Dienstag, 11.04.2023, 16:40 Uhr

(fh)Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Glashütten-Schloßborn eingebrochen. Am Dienstagnachmittag stellten die Bewohner des Einfamilienhauses in der Straße "Am Höhenstrauch" fest, dass bei ihnen in ihrer rund eintägigen Abwesenheit eingebrochen worden war. Es zeigte sich, dass die Einbrecher über den Garten des Anwesens auf einen Balkon im Erdgeschoss gelangt waren und dort ein Fenster aufgehebelt hatten. Im Anschluss wurden sämtliche Räume durchsucht und daraufhin unbemerkt die Flucht ergriffen. Derzeit können noch keine Angaben zum möglichen Diebesgut gemacht werden. Am Fenster entstand durch das Aufhebeln ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Sprayer verunstalten Turnhalle, Oberursel, Stierstadt, Kiesweg, Samstag, 01.04.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 11.04.2023, 07:30 Uhr

(fh)Während der laufenden Osterferien wurde die Turnhalle einer Stierstadter Gesamtschule mit Farbe beschmiert. Am Dienstagmorgen stellte der Hausmeister der im Kiesweg ansässigen Schule fest, dass Unbekannte in den zurückliegenden Tagen die Hauswand der Turnhalle mit Sprühfarbe verunstaltet hatten. Hierfür müssen die Unbekannten zuvor unbefugt das Dach der Halle betreten haben. Derzeit liegen keine Hinweise zu den Sprayern vor. Der verursachte Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Fahrzeug unter Drogeneinfluss gefahren und Machete mitgeführt, Steinbach (Taunus), Eschborner Straße, 11.04.2023, 23:00 Uhr

(mk) Am Dienstag geriet ein weißer BMW ins Visier einer Streife der Polizeistation Oberursel, der schlussendlich gegen 23:00 Uhr in der Eschborner Straße in Steinbach kontrolliert wurde. Hierbei erhärtete sich beim 25-jährigen Fahrer der Verdacht, dass er unter Einfluss von Drogen den Pkw im öffentlichen Straßenverkehr geführt hatte. Es folgte eine entsprechende Blutentnahme auf der Polizeidienststelle. Während der Kontrolle konnte zudem im auf der Beifahrerseite befindlichen Fußraum zugriffsbereit eine Machete erkannt werden. Neben dem Ermittlungsverfahren wegen Führens eines Pkw unter dem Einfluss von Drogen, muss sich der 25-jährige nun wegen der zugriffsbereit mitgeführten Machete verantworten. Die Machete wurde entsprechend sichergestellt.

5. Mülltonne, Müllcontainer und Sperrmüll brennen in Steinbach, Steinbach (Taunus), Berliner Straße, 12.04.2023, 02:20 Uhr

In der vergangenen Nacht mussten Polizei und Feuerwehr in der Berliner Straße in Steinbach anrücken, da es dort unter anderem zu einem Brand einer Mülltonne gekommen war. Gegen 02:20 Uhr wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass in der Berliner Straße Mülltonnen sowie Sperrmüll brennen würden. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Müllcontainer sowie eine Mülltonne vollständig abgebrannt waren. Eine angrenzende Mülltonne wurde aufgrund der Hitzentwicklung ebenfalls teilweise beschädigt. Nur wenige Meter entfernt brannte Sperrmüll. Die Feuer wurden entsprechend durch die Feuerwehr gelöscht. Zu Personenschäden oder Schäden an Gebäuden kam es nicht. Hinsichtlich der Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen oder Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der 06172/120-0 zu melden.

