PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher stehlen Schmuck +++ Verkaufsautomaten aufgebrochen +++ Zwei Brände von Altpapiercontainern +++ Restmülltonne niedergebrannt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher stehlen Schmuck,

Oberursel, Weißkirchen, Oberurseler Straße, 06.04.2023, 15.30 Uhr bis 10.04.2023, 10.35 Uhr

(pa)In Oberursel Weißkirchen wurde über das Osterwochenende die Abwesenheit der Bewohner einer Erdgeschosswohnung ausgenutzt, um in die Wohnung einzubrechen. Die Tat ereignete sich zwischen Gründonnerstag, 15.30 Uhr und Ostermontag, 10.35 Uhr in der Oberurseler Straße. Die Täter verschafften sich in diesem Zeitraum Zugang zu der in einem Mehrfamilienhaus befindlichen Wohnung, indem sie eine Kellertür aufbrachen, wodurch sie auch in die Wohnräume gelangten. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten anschließend nach Wertsachen und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Verkaufsautomaten aufgebrochen,

Wehrheim, Langwiesenweg, 10.04.2023, 11.30 Uhr bis 13.15 Uhr

(pa)Am Montagmittag wurden in Wehrheim zwei Verkaufsautomaten eines landwirtschaftlichen Betriebs aufgebrochen. Zwischen 11.30 Uhr und 13.15 Uhr betraten Unbekannte das Gelände des im Langwiesenweg befindlichen Oranienhofs, um sich an den in einem frei zugänglichen Verkaufsraum aufgestellten Automaten zu schaffen zu machen. Den Tätern gelang es, die beiden Verkaufsautomaten aufzuhebeln und das darin befindliche Bargeld zu entwenden. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Zwei Brände von Altpapiercontainern,

Friedrichsdorf, Seulberg, Houiller Platz, 06.04.2023, 22.10 Uhr / 10.04.2023, 22.45 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf Seulberg musste die Feuerwehr in den vergangenen Tagen gleich zweimal wegen Mülltonnenbränden vor einem Geschäftshaus am Houiller Platz ausrücken. Am Donnerstagabend gegen 22.10 Uhr wurde ein Feuer im Bereich der dort befindlichen Altpapiercontainer gemeldet. Vor Ort war festzustellen, dass auf dem Deckel eines Containers liegendes Papier brannte. Das schnell gelöschte Feuer verursachte einen Schaden von rund 300 Euro. Am Montagabend meldeten Zeugen schließlich erneut ein Brandgeschehen an derselben Örtlichkeit. Diesmal brannte das im Container befindliche Papier. Die Feuerwehr löschte den Brand, der sich bereits auf einen benachbarten Container ausgebreitet hatte, bevor das Feuer auf einen dritten Container und eine angrenzende Hecke übergreifen konnte. In diesem Fall werden die entstandenen Schäden auf etwa 900 Euro geschätzt. Zeugenangaben zufolge sollen zwei Jugendliche zum Zeitpunkt des Brandes durch eine in dem Gebäude befindliche Ladenpassage von der Örtlichkeit davongelaufen sein. Sie wurde als etwa 13 bis 15 Jahre alt, circa 165cm groß und dunkel gekleidet beschrieben. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Restmülltonne niedergebrannt,

Steinbach, Berliner Straße, 07.04.2023, 01.25 Uhr

(pa)In Steinbach kam es in der Nacht auf Freitag zu einem Brand eines Müllcontainers. Gegen 01.25 Uhr wurde gemeldet, dass in der Berliner Straße ein Restmüllcontainer in Flammen steht. Der betroffene Container stand auf einer eingezäunten, aber frei zugänglichen Fläche, auf der die Mülltonnen der angrenzenden Wohnhäuser aufgestellt sind. Der Kunststoffcontainer wurde durch das Feuer komplett zerstört, sodass sich der Schaden auf mehrere Hundert Euro beläuft. Zur Brandursache liegen derzeit keine näheren Erkenntnisse vor. Ein vorsätzliches Entzünden kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell