POL-HG: Nachtrag:+++Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Usingen

Unfallzeitpunkt: Sonntag, 09.04.2023 gegen 10:00 Uhr Unfallörtlichkeit: Heisterbachstraße zwischen 61273 Wehrheim und 61267 Neu-Anspach Am Sonntagmorgen gegen 10:00 Uhr wurde mitgeteilt, dass es auf der Heisterbachstraße zwischen Neu-Anspach und Wehrheim vermutlich zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Der Mitteiler konnte die Kollision nur akustisch wahrnehmen. Bei der anschließenden Überprüfung der Unfallörtlichkeit konnte erheblicher Sachschaden an der Leitplanke festgestellt werden. Zudem wurden diverse Fahrzeugteile an der Örtlichkeit aufgefunden. Der Verursacher entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Anhand der aufgefundenen Fahrzeugteile wurde der Unfall vermutlich von einem Renault Kangoo verursacht. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizeistation Usingen unter der 06081-92080 oder per E-Mail an pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

