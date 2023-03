POL-EU: Ladendiebstahl auf frischer Tat erwischt

Kall (ots) - Am Samstag (11. März), um 2 Uhr, randalierte ein 26-Jähriger aus der Gemeinde Kall in der Straße Loshardt. Hierbei beschädigte er eine Feuerschutztür und einen Kleiderschrank in einem Wohnhaus. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann aufgrund eines Haftbefehls zur Strafvollstreckung gesucht wurde. Bei einer Durchsuchung des 36-Jährigen wurden Betäubungsmittel, verbotene Feuerwerkskörper und ...

