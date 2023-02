Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop - Fußgänger verletzt

Warstein (ots)

Am Montag kam es gegen 15.50 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Alte Kreisstraße. Ein 60-jähriger Mann aus Warstein fuhr mit seinem Opel rückwärts aus einer Parklücke und übersah dabei einen 60-jährigen Warsteiner, der sich zeitgleich hinter dem Pkw befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 60-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

