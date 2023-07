Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Polizeibeamte kontaktieren Jüchener

Jüchen (ots)

Ein 59-jähriger Jüchener wurde am Mittwoch (26.07.) von einer unbekannten Telefonnummer kontaktiert. Der Anrufer gab sich als vermeintlicher Polizeibeamter aus und behauptete, dass der Name des 59-jährigen auf einer Liste sei, die bei zwei Tatverdächtigen gefunden wurde. Es wurde ebenfalls notiert, dass bei ihm zu Hause auch Bargeld und Schmuck vorhanden sei. Der mutmaßliche Betrüger gab an, dass ein Polizeibeamte vorbeikommen und das Vermögen an sich nehmen würde. Als der mutmaßliche Betrüger eintraf, gab er an, dass er das Bargeld sehen und für die Staatsanwaltschaft prüfen müsse. Das Geld werde mit zur Polizeiwache nach Dormagen gebracht und dort mit einer Individualnummer in ein System eingepflegt. In einer blauen Fliegertasche mit der Aufschrift "LSC" nahm er das Geld an sich und verließ das Haus des Jücheners zu Fuß in Richtung Dormagener Straße. Als sich der 59-jährige Mann bei seinem Nachbar erkundigte, bemerkte er den Betrug und setze die echte Polizei in Kenntnis.

Das Kriminalkommissariat 12 sucht nun nach den mutmaßlichen Tatverdächtigen.

Der Mann mit europäischem Erscheinungsbild sei circa 23-25 Jahre alt und circa 175 Zentimeter groß. Er habe eine schlanke Statur und dunkle Augen. Er trug eine weiße Stoffhose, ein weißes T-Shirt, eine schwarze Baseballcap mit silberner Aufschrift (vermutlich ein "A" oder "I") und schwarze Stoffhandschuhe.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell