Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Lippereihe. Einbruch in Ferienhaus.

Lippe (ots)

In der Zeit zwischen dem 5. und 12.08.2023 wurde erneut in ein Ferienhaus in der Straße Brandsmühle eingebrochen. Zu einem weiteren Fall berichteten wir bereits letzte Woche: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5578400. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt und verursachte dabei Sachschaden. Gestohlen wurden Kleidungsstücke, ein Wanderrucksack, ein Computer-Tablet und eine Schubkarre. Zudem wurde ein Pedelec aus einem angrenzenden Schuppen entwendet. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

