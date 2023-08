POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Versuchter Einbruch in Ferienhaus.

Lippe (ots) - Ein weißer Audi A6 Avant wurde am Mittwochnachmittag (09.08.2023) von Unbekannten von einem Parkplatz in der Hoffmannstraße gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 13.30 und 16.30 Uhr. Am Audi, der einen Wert von ca. 17.000 Euro hat, waren zum Zeitpunkt des Diebstahls lippische Kennzeichen angebracht. Wer Angaben zum vermissten Auto machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 ...

