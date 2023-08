Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Motorradfahrer fährt auf Toyota auf.

Lippe (ots)

Auf der Residenzstraße ereignete sich am Donnerstagmorgen (10.08.2023) ein Verkehrsunfall, bei dem ein junger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 17-Jährige aus Dörentrup fuhr gegen 7.40 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Brake. Vor ihm war ein 30-Jähriger aus Dörentrup mit seinem Toyota Auris unterwegs. Als dieser verkehrsbedingt halten musste, bemerkte der 17-Jährige dies augenscheinlich zu spät und prallte gegen den Toyota. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Klinikum. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro.

