Polizei Korbach

POL-KB: Diemelsee-Heringhausen - Scheibe von Auto eingeschlagen, Handtasche gestohlen

Korbach (ots)

Am Mittwoch zwischen 13:00 und 14:45 Uhr entwendete ein Unbekannter eine Damenhandtasche aus einem Auto bei Diemelsee-Heringhausen.

Der Fahrer und seine Begleiterin hatten ihren grauen Mercedes gegen 13.00 Uhr auf dem Wanderparkplatz Florenbicke an der L 3078, nahe der Diemelstaumauer, geparkt. Als sie nach einer Wanderung gegen 14:45 Uhr zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass ein Unbekannter eine Scheibe des Autos eingeschlagen hatte. Der Täter entwendete eine auf dem Rücksitz liegende Damenhandtasche, in der sich verschiedene Ausweispapiere und eine EC-Karte befanden. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell