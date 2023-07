Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Festnahme einer Person nach Bedrohung in Ensheim

Saarbrücken (ots)

Am Morgen des 27. Juli 2023, gegen 7:00 Uhr, bedrohte ein 64-Jähriger die Angestellten einer Metzgerei in Saarbrücken-Ensheim. Der Mann führte ein Beil mit sich und schlug damit gegen ein Metalltor. Anschließend zog er sich in sein nahe gelegenes Wohnhaus zurück. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen lag der Verdacht nahe, dass der Mann unter einer psychischen Erkrankung leidet. Durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt und der Operativen Einheiten wurde das Anwesen umstellt. Die Person konnte durch eingesetzte Spezialkräfte ohne Widerstand im Wohnhaus festgenommen werden. Rettungsdienst und Feuerwehr hielten sich in Ensheim bereit. Ihr Einsatz war allerdings nicht erforderlich. Der 64-Jährige wurde für weitere Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht. Das o. g. Beil wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell