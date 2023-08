Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags (12.08.2023) wurde in ein Einfamilienhaus der Straße Büllinghausen eingebrochen. Gegen 03:00 Uhr schlug ein unbekannter Täter eine Glasscheibe der Hauseingangstür ein, drehte den steckenden Schlüssel um und drang so ins Haus ein. Es ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde. Hinweise auf den oder die Täter liegen bisher nicht vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch unter 05231 6090 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell