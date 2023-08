Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Auf geparktes Auto aufgefahren

Ulm (ots)

Welche ein Erwachen am Sonntagmorgen. Gegen 04.30 Uhr hörte ein Anwohner in Treffelhausen in der Böhmenkircher Straße, dass jemand auf sein geparktes Auto aufgefahren ist. Als er auf die Straße trat, fand er seinen VW Bus 20m weiter, als er ihn abgestellt hatte. Ein 34-Jähriger war mit seinem Audi in Richtung Böhmenkirch gefahren und hat den Geparkten wohl nicht wahrgenommen. Die Polizei erkannte bei der Unfallaufnahme auch die wahrscheinlichste Ursache dafür. Der Fahrer war stark betrunken. Er wurde trotz der Wucht des Aufpralls nur leicht verletzt. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR, am VW in Höhe von 10.000 EUR. Der 34-Jährige wird wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zur Anzeige gebracht.

++++++++++++++ 1576601

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell