Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zeugenaufruf: Diebstahl mehrerer Baumaschinenteile von einer Baustelle

Lüdersdorf (ots)

Am gestrigen Tag wurde die Polizei in Grevesmühlen darüber informiert, dass am vergangenen Wochenende mehrere Baumaschinenteile von einer Baustelle in Lüdersdorf entwendet wurden.

Unbekannte Täter stahlen so eine Baggerschaufel, eine Klappschaufel eines Radladers sowie eine Vibrationsramme vom Baustellengelände am Pendlerparkplatz der L02 an der Anschlussstelle Lüdersdorf. Die Tat soll sich im Zeitraum vom 28. Juli 2023, 16:00 Uhr bis 31. Juli 2023, 07:00 Uhr ereignet haben. Der Stehlschade beläuft sich auf geschätzte 59.000 Euro. Durch den Kriminaldauerdienst Wismar konnten Spuren am Tatort gesichert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 295 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell