Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Osterhever: Zwei Fahrzeuge beim Autohändler gestohlen

Osterhever (ots)

In der Zeit von Mittwoch (10.05.23) 18:30 Uhr - Donnerstagmorgen wurden von dem Firmengelände eines Autohauses in der Dörpstraat in Osterhever zwei Fahrzeuge gestohlen. Es handelt sich um einen weißen Transporter (Renault "Master") und um einen blauen SUV (Renault "Kadjar"). Beide Fahrzeuge waren abgemeldet, ohne amtliche Kennzeichen und befanden sich auf der gepflasterten Ausstellungsfläche, die nicht umzäunt und frei von der Dörpstraat zugänglich ist.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zur Tat oder Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Husum zu melden (Tel.: 04841 - 830 0)

