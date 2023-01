POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto mutwillig beschädigt - Unfall

Aalen (ots) - Lauchheim: In Wohnhaus eingebrochen Zwischen 14 Uhr und 19 Uhr am Montag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in der Scheffelstraße und durchsuchten dort sowohl Wohnzimmer, als auch Küche. Die Täter erbeuteten eine Smartwatch und eine kleinere Summe Bargeld. Sachdienliche Hinweise ...

