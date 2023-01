Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Tödlicher Unfall auf der B29

Aalen (ots)

Am Dienstagmorgen um 06.45 Uhr befuhr ein 72-jähriger Lenker eines Fiat Doblo die B29 von Westhausen in Richtung Aalen. Kurz vor einer Bahnüberführung, auf Höhe Oberalfingen, geriet das Fahrzeug teilweise auf die linke Fahrspur. Derzeit ist unklar, ob der Fahrer zum Überholen ausscheren wollte oder ob eine medizinische Ursache für dieses Fahrmanöver ursächlich war. Der Fiat kollidierte zunächst seitlich mit dem Anhänger des vorausfahrenden Iveco-Sattelzuges. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen und kollidierte wiederum seitlich mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Iveco-Sattelzuges, dessen Fahrer die Situation erkannte, eine Gefahrenbremsung einleitete und mit seinem Sattelzug nach rechts auswich. Der Fiat wurde von dem Anhänger abgewiesen, schleuderte zurück gegen den Anhänger des ersten LKW und wurde von dort wiederum auf die Gegenfahrspur geschleudert, wo er letztendlich frontal mit einem weiteren, entgegenkommenden MAN-Sattelzug kollidierte. Hierbei wurde der 72-jährige Fiat-Lenker tödlich verletzt. Die drei Fahrer der Sattelzüge blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 260.000 Euro.

Derzeit (Stand 09:30 Uhr) ist die B29 zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Aufgrund des Unfalls kam es zudem zu einem Rückstau auf der rechten Fahrspur der Autobahn A7 in Fahrtrichtung Süden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell