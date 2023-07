Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer im Hinterhof in Kiel-Gaarden

Kiel (ots)

Am 17.07.2023 gegen 16:15 Uhr meldeten diverse Anrufer*innen eine starke Rauchentwicklung und mehrere brennende Mülleimer in einem Hinterhof direkt am Gebäude in Kiel-Gaarden im Bereich Vinetaplatz.

Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der Ostfeuerwache bestätigten das Feuer und nahmen die Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz auf und verhinderten eine Brandausbreitung auf das Gebäude. Da ein Notruf von einer Person auf dem Dach berichtete, wurde ein Trupp auf das Dach des Gebäudes geschickt, um dieses abzukontrollieren. Die Person hatte sich bereits selbst in Sicherheit gebracht und wurde durch den Trupp nach unten begleitet. Das Feuer war nach kurzer Zeit gelöscht. Da Rauch in das Gebäude gezogen war, wurde dieses belüftet. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.

Im Einsatz waren der Löschzug der Ostfeuerwache, ein HLF der Hauptfeuerwache und ein RTW. Zur Schadenshöhe oder Brandursache können von Seiten der Feuerwehr keine Auskünfte gemacht werden.

