FW-Kiel: Feuerwehr Kiel bereitet sich auf zu erwartende Sturmlage vor

Kiel (ots)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung vor schweren Sturmböen herausgegeben, die voraussichtlich heute ab 14 Uhr bis in die Abendstunden andauern wird. Die Feuerwehr hat daraufhin einen Führungsstab zur Sonderlage Sturm eingerichtet, um auf mögliche Gefahrensituationen angemessen reagieren zu können.

Erfahrungsgemäß kommt es bei Sturmlagen zu einer Vielzahl von Anrufen, um Gefahrenstellen und Sturmschäden zu melden. Dies kann schnell zu einer Überlastung des Notrufs führen. Wir bitten die Bevölkerung daher den Notruf (112) für lebensbedrohliche Notfallmeldungen freizuhalten. Nicht lebensbedrohliche oder akut gefährdende Schäden melden Sie bitte nach Ende des Sturms, bestenfalls im Laufe des nächsten Tages. Bitte beachten Sie, dass Einsätze den Sturm betreffend nach Priorität und Dringlichkeit abgearbeitet werden. Aus diesem Grund kann es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von eingehenden Meldungen kommen. Wir bitten um Verständnis und Geduld, falls nicht jede Meldung sofort bearbeitet werden kann. Einsätze zur Menschenrettung und zur Beseitigung einer akuten Gefahr haben Vorrang!

Die Feuerwehr gibt zudem folgende Hinweise und Tipps für das Verhalten bei Sturm: 1. Bleiben Sie möglichst in geschlossenen Räumen und vermeiden Sie Spaziergänge im Freien oder speziell in Wäldern und Alleen. 2. Sicherns Sie lose Gegenstände, wie Gartenmöbel, Blumentöpfe, Lichterketten, Mülltonnen, etc. bereits vor Beginn des Sturms, um Schäden durch umherfliegende Objekte zu vermeiden 3. Parken Sie Fahrzeuge in geschützten Bereichen, um Schäden durch herabfallende, umstürzende Gegenstände zu verhindern 4. Halten Sie sich von Baugerüsten, Bäumen und anderen potenziell instabilen Strukturen fern 5. Beachten Sie Warnungen und Durchsagen der örtlichen Behörden sowie Hinweise der Medien Neben den angrenzenden Feuerwehren und dem Technischen Hilfswerk (THW) steht die Feuerwehr Kiel auch in enger Zusammenarbeit mit der Polizei und anderen Hilfs- und Rettungsorganisationen, um schnell und effektiv agieren zu können. Wir appellieren an alle Bürger*innen, die Warnungen und Anweisungen der Einsatzkräfte zu befolgen, um ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer nicht zu gefährden. Für die Sonderlage haben aktuell 30 zusätzliche Kräfte der Berufsfeuerwehr ihren Dienst aufgenommen, darunter 9 Disponent*innen, die Anrufe zum Sturm in der Integrierten Regionalleitstelle Mitte disponieren.

