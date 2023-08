POL-LIP: Lemgo. Diebstahl eines E-Bikes - Zeugenhinweise gesucht.

Lippe (ots) - Der seit Montagmorgen (14.08.2023) vermisste, schwer verletzte Mann aus dem Klinikum Lippe-Detmold konnte am späten Abend dank Zeugenhinweisen geschwächt im Paderborner Innenstadtbereich gefunden werden. Da er weiterhin in akuter Lebensgefahr schwebt, wurde er wieder in ein Klinikum gebracht. Seit ...

mehr