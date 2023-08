Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Vahlhausen. Zu schnell und ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Lippe (ots)

Am Dienstagvormittag (15.08.2023) gegen 11 Uhr führte der Verkehrsdienst der lippischen Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Blomberger Straße in Höhe Niederschönhagen durch. Dabei wurde ein 36-jähriger VW Arteon-Fahrer aus Northeim (Niedersachsen) mit einer Geschwindigkeit von 143 km/h in einer 70er-Zone gemessen. Bei der Kontrolle des Autofahrers stellte sich heraus, dass gegen den Mann aufgrund einer Verkehrsstraftat aktuell schon ein Fahrverbot bis 2024 besteht. Neben einem Bußgeld von mindestens 700 Euro sowie einer 3-monatigen Fahrerlaubnissperre muss der Mann nun mit einer noch höheren Geldstrafe sowie Führerscheinsperre rechnen, da er ohne gültige Fahrerlaubnis mit seinem VW unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Eine Mitfahrerin im Wagen übernahm das Steuer, um die Fahrt fortzusetzen.

