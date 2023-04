Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Kinderbeuern, OT Hetzhof (ots)

Am Freitag, 28.04.2028 kam es in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hetzhof, Kondelstraße. Unbekannte Täter nutzten zur Tatbegehung die Abwesenheit der Bewohner aus. Wer hierzu Hinweise geben kann, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

