POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

Kirchweiler (ots) - Am 27.04.2023 gegen 08:12 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand einer Mülltonne im Bereich des Wanderparkplatzes an der Landstraße 28 bei Kirchweiler gerufen. Hier hatte ein bisher unbekannter Täter vermutlich fahrlässig einen brennenden oder noch glimmenden Gegenstand in die Mülltonne geworfen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Durch die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein ...

mehr