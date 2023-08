Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Alkoholisierter Radfahrer stürzt.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (16.08.2023) stürzte gegen 21:20 Uhr ein 56- jähriger Radfahrer aus Detmold. Er befuhr die Lemgoer Straße in Fahrtrichtung Lemgo und übersah den Bordstein, als er von der Straße auf den Bürgersteig wechseln wollte. Der Mann wurde bei dem Sturz leicht verletzt und anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Es wird nun gegen den Detmolder wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Eine Blutprobe wurde entnommen.

