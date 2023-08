Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Rotlicht missachtet.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (17.08.2023) um 07:28 Uhr ereignete sich auf dem Kreuzungsbereich der Vandoeuvre Straße, Am Wasserturm und Trophagener Weg ein Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Herforderin, die mit ihrem BMW unterwegs war, kollidierte vermutlich aufgrund Missachtung einer rot zeigenden Ampel mit einem Suzuki, der von einer 62-jährigen Lemgoerin auf der Straße Am Wasserturm in den Trophagener Weg einfuhr. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leichtverletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf.

