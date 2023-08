Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Entsorgte Grillreste entzünden Mülltonnen

Lippe (ots)

(LW) Glück im Unglück hatte ein 37-jähriger Detmolder am Samstagmittag in der Augustastraße. Nach einer Grillfeier am Vortag hatte der Mann die Kohlereste zweier Grills in eine Mülltonne entleert, in dem Glauben, die Glut sei mittlerweile erloschen. Die Tonne fing jedoch im Anschluss Feuer, welches auf weitere Mülltonnen übergriff. Die Fassade einer Industriehalle, an der die Tonnen abgestellt waren, wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. Nur einem Anwohner, der den Brand bemerkte und ihn mit einem Feuerlöscher bis zum Eintreffen der Feuerwehr bekämpfte, ist es zu verdanken, dass es bei einem relativ geringen Sachschaden blieb. Den Verursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung.

