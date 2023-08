POL-LIP: Kreis Lippe. "Polizei auf Sendung": Runde Zwei für den Polizei-Talk im Radio.

Polizei Lippe

Seit dem Frühjahr 2023 kooperiert die Kreispolizeibehörde Lippe mit dem Lokalradio für einen Polizei-Talk. In der Sendung informiert die lippische Polizei unter dem Motto #gemeinsamsicherlippe zu verschiedenen Polizeithemen und beantwortet darin Fragen von Bürgerinnen und Bürgern, die im Vorfeld gestellt werden können: https://lippe.polizei.nrw/artikel/polizei-auf-sendung-ihr-radio-lippe-polizei-talk

In der zweiten Folge von "Polizei auf Sendung" geht es um das Thema "Kriminalpolizei in Lippe". Radio Lippe-Moderatorin Mara Wedertz hat dafür Kriminaloberkommissarin Nina Hebrok und Kriminalhauptkommissar Dirk Tiemann zu Gast im Studio und spricht mit ihnen über die Arbeit bei der lippischen Kripo: Was gehört eigentlich alles zu den Aufgaben eines Kripo-Ermittlers? In welchen Fällen kommt die Kriminalpolizei zum Einsatz? Erscheint die Kripo an jedem Einsatzort? Wie kann ich als Bürger die Arbeit der Kriminalpolizei unterstützen? Was gehört zur Ausstattung eines Kriminalbeamten und was unterscheidet ihn von einem Streifenpolizisten?

Für die Antworten in der einstündigen Sendung stehen die Kripo-Ermittlerin und der Leiter des Kriminalkommissariats 5 (Bad Salzuflen) bereit, um den Hörerinnen und Hörern von ihren spannenden Erfahrungen bei der Kriminalpolizei zu erzählen. Alle Lipperinnen und Lipper sind herzlich dazu eingeladen der Polizei vom 21. - 23. August 2023 per E-Mail an pressestelle.lippe@polizei.nrw.de oder über die Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram Fragen zum Thema zu stellen.

Zu hören sein wird die zweite Folge von "Polizei auf Sendung" am Sonntagmorgen, 3. September 2023, von 9 bis 10 Uhr bei Radio Lippe. Im Anschluss an die Ausstrahlung wird die Sendung zum Nachhören auf den Internetseiten von Polizei und Radio veröffentlicht.

