POL-LIP: Oerlinghausen. Tatverdächtiger für Einbruch in Ferienhaus festgenommen.

Lippe (ots)

Durch einen Zeugenhinweis wurde die Polizei am Freitag (18.08.2023) auf einen Tatverdächtigen für einen Einbruch in ein Ferienhaus aufmerksam (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5580178). Der 42-jährige Mann wurde gegen 14 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße angetroffen und vorläufig festgenommen. Er konnte auf Videoaufzeichnungen einer Überwachungskamera aus dem Ferienhaus identifiziert werden. Die Einsatzkräfte fanden eine PTB-Waffe und Einbruchswerkzeug bei ihm. Der einschlägig polizeibekannte Mann hat keinen festen Wohnsitz. Am Samstag (19.08.2023) wurde er wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an.

