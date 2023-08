POL-PDWIL: Ladendiebstahl

Basberg (ots) - Wie der Polizeiinspektion Daun erst am 09.08.2023 mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits im Zeitraum 15.07.2023 bis 23.07.2023 ein Diebstahl eines Kennzeichens eines Anhängers im Bereich der Aueler Straße in Basberg. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK ...

