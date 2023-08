Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Champigneulles (Frankreich): Fahndungserfolg auf der Autobahn - Osnabrücker Beamte stoppten gesuchtes Auto aus Frankreich

Osnabrück (ots)

Die Osnabrücker Autobahnpolizei verzeichnete am Mittwochabend einen Fahndungserfolg auf der A1 bei Bramsche. Anlass gab den Beamten die Fahrzeugfahndung nach einem Peugeot 207 mit dänischem Kennzeichen, welcher aus dem französischen Champigneulles flüchtig war. Gegen 21.45 Uhr ging der Zielwagen einer Autobahnstreife ins Netz und wurde wenig später auf einem Autobahnparkplatz kontrolliert. Gegen den Beifahrer, einen 43 Jahre alten Mann, besteht der Verdacht der Kindesentziehung. Ebenfalls in dem Fluchtwagen befand sich der 28-jährige Fahrer und der 10-jährige Sohn des Beifahrers. Die Erwachsenen wurden in der Folge von den Polizisten in Gewahrsam genommen, das Kind an eine Inobhutnahmestelle übergeben. Gleichzeitig nahmen die Polizisten den Kontakt zu den französischen Kollegen auf. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an.

