Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Tierarztpraxis.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19./20.07.2023) zwischen 20:30 Uhr und kurz nach Mitternacht drangen Einbrecher gewaltsam durch ein Fenster in eine Tierarztpraxis in der Stoddartstraße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette. Die genaue Menge des gestohlenen Bargeldes ist unbekannt. Zeugen, die während dieses Zeitraums Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell