POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Bargeld aus Lkw gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Horb am Neckar (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in einen Lkw ein und entwendeten einen Bargeldbetrag in mittlerer, fünfstelliger Höhe.

Im Zeitraum zwischen dem 19.06.2023, 22:00 Uhr und 20.06.2023, 06:30 Uhr schlug die Täterschaft die Beifahrerseite des im Bereich Flößerwasen abgestellten Fahrzeugs ein und nahm neben dem Bargeld auch eine Geldbörse mit Ausweisdokumenten an sich.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 96-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

