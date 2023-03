Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung: Wer kennt diese beiden Männer?

Herne (ots)

Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese beiden Männer? Sie sind dringend tatverdächtig, eine Körperverletzung in Herne begangen zu haben.

Die Fotos finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/101048

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Der Vorfall ereignete sich am 15. Dezember 2022 gegen 15.20 Uhr an der Bushaltestelle "Buschmannshof" in Herne-Wanne. Nach einer zunächst verbalen Streitigkeit mit einem Herner (39) traten die beiden Tatverdächtigen aus einer Gruppe junger Männer heraus und schlugen auf ihn ein.

Hinweise zu den auf den Fotos abgebildeten Männern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell