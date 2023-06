POL-Pforzheim: (Enzkreis) Enzkreis- Offenbar unzulässige "Einsatzfahrt" - Zeugen gesucht

Keltern (ots) - Schmuck aus einer Wohnung in Ellmendingen ist am letzten Mittwoch durch bislang unbekannten Täter entwendet worden. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, wurde letzten Mittwoch eine Frau, gegen 12 Uhr im Garten vor ihrem Haus in der Durlacher Straße durch einen bislang unbekannten Mann angesprochen. Der Mann fragte die Frau nach Wasser, welches er ...

