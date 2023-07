Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einkaufswagen rollt in PKW - Verantwortlicher meldet sich nicht

Bitburg (ots)

Am Dienstag, 11.07.2023, gegen 13:30 Uhr, kam es im Parkhaus des Kauflandes Bitburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der weiße 1er BMW der Geschädigten war im Erdgeschoss des Parkhauses, an der Seite in Richtung Kölner Straße, geparkt. Während die Geschädigte sich im Geschäft aufhielt, rollte ein voll gepackter, fremder Einkaufswagen mit hoher Wucht gegen den PKW, sodass durch den Aufprall sogar der Seitenspiegel eingeklappt wurde. Es entstand großer Sachschaden an der gesamten rechten Fahrzeugseite. Die verursachende Person entfernte sich, ohne den Vorfall zu melden, von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell