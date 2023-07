Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Rücksichtslose Überholmanöver durch schwarze Mercedes A-Klasse, Zeugen gesucht

Graach (ots)

Am heutigen Mittwoch, 12.07.2023, kam es gegen 15:30 Uhr auf der B53 zwischen der Wehlener Brücke und Bernkastel zu mehreren gefährlichen Überholmanövern. Eine sportliche, schwarze Mercedes A-Klasse, Typ AMG, mit WIL-Kennzeichen, überholte im genannten Bereich mehrere Fahrzeuge, obwohl eine Gefährdung des entgegenkommenden Verkehrs nicht ausgeschlossen war. Nur durch starkes Abbremsen eines anderen Verkehrsteilnehmers konnte demnach ein Unfall verhindert werden. Hiernach wurden weitere PKW trotz Gegenverkehr durch den Mercedes überholt. Es werden nun Zeugen gesucht, die durch die A-Klasse ebenfalls gefährdet bzw. behindert wurden. Diese sollen sich umgehend mit der Polizei in Bernkastel-Kues in Verbindung setzen.

