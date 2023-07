POL-PDWIL: amtsbekannte Person im Rahmen der Fahndung gestellt

Hillesheim (ots) - Am 10.07.2023 zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter ein im Bereich des Parkplatzes des LIDL-Marktes in Hillesheim abgestellten Personenkraftwagen. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun ...

