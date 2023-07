POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Gerolstein (ots) - Am 11.07.2023 führten die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein wieder Fahrzeug- und Personenkontrollen im Bereich von Gerolstein durch. Gegen 10:00 Uhr kontrollierten die Beamt*innen einen 53-jährigen Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein, als dieser mit seinem E-Scooter im Bereich der Hochbrücke in Gerolstein unterwegs war. Der Roller war nicht versichert, so dass dem Mann die Weiterfahrt ...

mehr