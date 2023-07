POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bitburg (ots) - In der Nacht vom Freitag, 07.07.2023, 23.30 Uhr bis zum Samstag, 08.07.2023, 12.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Eingangstür der Pizzeria in der Schakengasse in Bitburg beschädigt. Bei der Eingangstür handelt es sich um eine Doppelflügeltür aus Aluminium mit Glaseinsatz. Die Glasscheibe der linken Flügeltür wurde zerbrochen. Hinweise bitte an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561-96850. ...

