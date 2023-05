POL-HWI: 1. Ergänzung zur Pressemeldung: Angriff auf Bankfiliale in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags kam es zu einem Angriff auf eine Bankfiliale in der August-Bebel-Straße in Grevesmühlen. Zeugenberichten zufolge führten unbekannte Täter gegen 03:30 Uhr eine Explosion in der Bankfiliale, die sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet, herbei. Ob die Täter, die im Anschluss mit einem Fahrzeug vom Tatort geflüchtet sind, Geld ...

mehr