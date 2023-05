POL-HWI: Angriff auf Bankfiliale in Grevesmühlen

Wismar (ots) - Am 04. August 2022 kam es im Supermarkt am kleinen Stadtfeld in Wismar gegen 11:30 Uhr zum Diebstahl eines Portemonnaies. Die 74-jährige Geschädigte bemerkte das Fehlen ihres Portemonnaies an der Kasse. Durch den Täter wurde die entwendete Kreditkarte zu einem späteren Zeitpunkt bei einem Bezahlvorgang genutzt. Durch Ermittlungsarbeit konnte im Nachgang eine Videoaufzeichnung des Täters gesichert ...

