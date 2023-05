Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfall aufgrund von Alkoholeinfluss

Gadebusch (ots)

Kurz nach Mitternacht kam es am 01. Mai 2023 auf der B 104 zwischen Gadebusch und Rehna zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete gegen 00:30 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden PKW, welcher durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Grevesmühlen angehalten und einer Kontrolle unterzogen wurde. Am Fahrzeug konnten massive Beschädigungen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bei der 55-jährigen Fahrzeugführerin ergab einen Wert von 1,42 Promille. Eine Blutprobenentnahme erfolgte im Krankenhaus Grevesmühlen. Am verunfallten Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von 1500EUR.

Aufgrund der massiven Beschädigungen am Fahrzeug kann nicht ausgeschlossen werden, dass es im Vorfeld zu einem Zusammenstoß gekommen ist. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Mögliche Zeugen oder Geschädigte eines vermeintlichen Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gadebusch unter 03886/722 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienstelle zu melden.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

