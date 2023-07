POL-PDWIL: Kontrollen der Polizeiwache Gerolstein

Hillesheim (ots) - Am 10.07.2023 zwischen 14:40 Uhr bis 17:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen im Bereich der Grabenstraße in Hillesheim abgestellten Personenkraftwagen der Marke KIA. Der unbekannte Täter zerkratzte mittels eines spitzen Gegenstandes die Beifahrerseite des Fahrzeuges aus bisher unbekannten Gründen. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die ...

