POL-OS: Osnabrück/Schölerberg: mutmaßlicher Raser verursachte Sachschaden in sechsstelliger Höhe - Polizei sucht Zeugen (Foto)

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es in der Straße Am Riedenbach zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen 03.30 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Audi A5 in der 30er Zone unterwegs, als er womöglich aufgrund von stark überhöhter Geschwindigkeit in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in eine Gruppe parkender Autos krachte. Insgesamt wurden sechs Fahrzeuge teils stark beschädigt, ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro ist entstanden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrücker wurde der Audi des Rasers als Beweismittel sichergestellt. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen des verbotenen KFZ-Rennens / des Rasens (§315d, Abs.1 Nr. 3 ivM. Abs. 2 StGB) eröffnet. Nun suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrverhalten des 19-Jährigen geben können oder den Unfall in der Nacht zum Mittwoch gesehen haben. Hinweise werden unter 0541/327-2515 entgegengenommen.

