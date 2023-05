POL-MA: Heidelberg: Feierlichkeiten auf der Neckarwiese friedlich - Urheber TikTok-Video ermittelt

Mannheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Samstag um 2 Uhr im Quadrat D 4 Zutritt in den Innenhof. Dort hebelte er mittels eines Werkzeugs die Haupteingangstür zu den Geschäftsräumen des Förderverbandes auf. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Aktenschränke und ein Tresor geöffnet und durchwühlt. Ferner wurden versucht zwei weitere ...

mehr