Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Körperverletzung am Bismarckplatz - Zeugen gesucht!!

Heidelberg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 02:10 Uhr kam es an der Bushaltestelle 5 auf dem Bismarckplatz zu einem Körperverletzungsdelikt gegen mehrere Personen. Grund für die Ausschreitung war laut den Angaben der Zeugen, dass sich der noch unbekannte Beschuldigte durch das Lachen einer Gruppe provoziert fühlte und zunächst verbal die Gruppe anging. Ein weiterer Mann, welcher augenscheinlich ein Freund des Beschuldigten war, versuchte diesen zu beruhigen und ihn von der Gruppe zu trennen. Hier wurde der Beschuldigte nun so aggressiv, fing an Personen zu stoßen, so dass die Geschädigten in einen ankommenden Bus flüchteten. Daraufhin ging der Beschuldigte diesen hinterher und schlug einem jungen Mann aus der Gruppe mit der Faust ins Gesicht. Nachdem sich der Geschädigte nun zur Wehr setzte, flüchteten der Beschuldigte und der unbekannte Zeuge in Richtung Galeria Kaufhof. Eine Fahndung durch die Polizei erbrachte nicht den gewünschten Erfolg. Von der Tat gibt es Videoaufzeichnungen, welche nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sind. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 06221/1857-0 zu melden./DL

