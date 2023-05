Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gescheiteter Enkeltrickversuch - Polizei warnt vor täuschend echten Betrugsanrufen und gibt Verhaltenstipps

Hockenheim (ots)

Eine 85-jährige Frau aus Hockenheim entging am Donnerstag, den 25.05.2023 nur knapp einem Enkeltrick-Betrug. Gegen 12:20 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf von einer weiblichen Person, die mit weinerlicher Stimme versuchte die Dame zu überzeugen, dass sie deren Enkelin sei. Die Senioren schaltete jedoch schnell und erklärte, dass sie die Polizei verständigen werde, bevor irgendwelche Forderungen gestellt werden konnten, woraufhin das Telefonat unverzüglich beendet wurde.

Nach wie vor notiert das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim Tag für Tag weitere ähnliche Anrufe in der gesamten Region. Die Polizei mahnt zur Vorsicht und bittet misstrauisch zu bleiben, wenn sich Personen am Telefon als Anwälte, Enkel oder Polizeibeamte ausgeben und hierbei auch noch Geld, Wertgegenstände oder sensible Daten einfordern.

Deshalb bitten die Ermittler erneut eindringlich, keine Geldbeträge vor der Haustür an fremde Menschen zu übergeben oder vor der Tür zu hinterlegen. Die Polizei holt weder Geld noch Schmuck an der Haustür ab oder lässt dies von Boten abholen.

Darüber hinaus gelten folgende Hinweise:

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. - Sind Sie bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen. - Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an ihren Telefonanbieter. - Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

Darüber hinaus informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Mannheim in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212 und in Heidelberg, Tel.: 06221/1857-121 wie man sich am besten vor Trickbetrügern jedweder Art am besten schützen kann. Die Beratungen sind kostenlos!!! Im Internet sind Information über alle gängigen Betrugsmaschen unter www.polizei-beratung.de abrufbar.

