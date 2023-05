Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Brand in einer Industrieanlage - Pressemeldung Nr.2

Mannheim-Innenstadt (ots)

In den heutigen Mittagsstunden kam es bei einer in der Mannheimer Neckarvorlandstraße ansässigen Industrieanlage zu einem Brand. Der Brand brach, laut übermittelten Erkenntnissen, in den Kakao- Mahlwerken / Mühlen der Industrieanlage aus und verlagerte sich in weitere Filteranlagen. Nachdem die Löscharbeiten scheinbar zunächst erfolgreich zu verlaufen schienen, kam es jedoch zu erneuten weiteren Entzündungen. Gegen 19:00 Uhr konnte der Brand letzten Endes erfolgreich bekämpft und die eingeleiteten Brandbekämpfungsmaßnahmen gänzlich eingestellt werden. Die erforderlich gewordenen Verkehrssperrungen wurden allesamt wieder aufgehoben. Die vor Ort befindlichen 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr und die 7 im Einsatzgeschehen befindlichen Funkstreifenbesatzungen der Polizei konnten allesamt wieder abrücken. Bei dem Brandgeschehen entstand ein Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe. Zu Personenschäden kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell