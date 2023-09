Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 83-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Grenzstraße in Schalke ist am Dienstag, 12. September 2023, ein 83 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen wollte der Senior um 12.50 Uhr in sein Auto einsteigen, als er von einer 80 Jahre alten Frau in einem Auto erfasst wurde, die die Straße entlangfuhr. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

