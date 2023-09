Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 06.09.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr fuhr gestern Nachmittag der Fahrer eines Transporter in Bad Sooden-Allendorf von der "Engen Gasse" in die Weberstraße ein und touchiert dabei mit dem Fahrzeug die Hauswand eines dortigen Anwesens. Da der Verursacher eine Nachricht mit unzureichenden Personalien hinterließ, kam er nicht den Pflichten als Unfallverursacher nach, insbesondere da er anschließend den Unfallort verließ. Es entsteht Sachschaden am Transporter und an der Hauswand.

Brand

In Zusammenhang mit den beiden Bränden in Bad Sooden-Allendorf haben die Ermittlungen ergeben, dass der Garagenbrand in Oberrieden aufgrund eines technischen Defekts an einer Ladebatterie eines Spielzeugautos ausgelöst wurde (PM v. 05.09.23, 09:05 Uhr).

Bei dem Brand im Dachbereich eines Werkstattgebäudes ergaben die Ermittlungen der Kripo, dass ein Kurzschluss in einer Verteilerdose ursächlich für das Feuer war. (PM v. 05.09.23, 11:30 Uhr).

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 06:20 Uhr befuhr heute Morgen ein 45-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die L 3147 zwischen Holstein und Hopfelde. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Fahrradzubehör

Zwischen dem 31.08.23 und dem 03.09.23 wurde in der Bahnhofstraße in Gertenbach ein Trinkflaschenhalter und die fest verbaute digitale Vorderlampe von einem Fahrrad entwendet. Das Trekkingrad war am dortigen Fahrradabstellständer des Bahnhofs gesichert abgestellt worden. Schaden: 90 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Graffiti

Zwischen dem 04.09.23, 18:00 Uhr und dem 05.09.23, 08:00 Uhr wurde das Studentenwohnheim in der Stubenstraße mit einem großen Schriftzug versehen. Dieser hat eine Flächengröße von ca. 10 qm, wodurch Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

